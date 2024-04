Ancora un campionato vinto, ancora un trionfo che legherà storicamente il nome di Pietro Buttu a una società gloriosa come l'Imperia.

Oggi vincendo 3-1 a Santa Margherita, i nerazzurri hanno ottenuto la matematica promozione in Serie D, dominando di fatto il campionato in lungo e in largo.

Una bella emozione per l'ex allenatore di Albenga e Finale, raccolta nel post gara gara ai microfoni de "Lavocediimperia"