Calciomercato, Letimbro. Giacomo Calcagno farà parte della rosa dei portieri

L'annuncio gialloblu:

L’ASD Letimbro 1945 ha il piacere di annunciare che a partire dalla prossima stagione il portiere Giacomo Calcagno entra a far parte della rosa di mister Roso.

Si tratta di un ritorno per l’esperto estremo difensore, classe 1983, visto che nella stagione 2021-2022 ha indossato la maglia gialloblù. Nell’ultimo campionato ha difenso la porta della Priamar in Prima Categoria, ma può vantare tantissime esperienze in categoria tra le fila di Cogoleto, Speranza, Il Libraccio, Celle, Sassello, Bragno e appunto con la squadra rossoblù.

La società gli dà il più caloroso benvenuto, augurandogli una buona stagione.