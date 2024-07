Calciomercato. La Carcarese piazza anche il colpo Kosiqi: "Qui posso rilanciarmi al meglio, società seria e con una grande tifoseria"

Altro colpo per la Carcarese che per la prossima stagione ha ingaggiato Christian Kosiqi.

Classe 2005, di ruolo attaccante, a soli 19 anni vanta già un curriculum di tutto rispetto. Kosiqi inizia nel settore giovanile della Cairese, dove rimane fino all’età di 16 anni, quando arriva la chiamata del Cagliari. In Sardegna rimane per due stagioni, giocando prima con l’Under 17 e poi con la Primavera. Successivamente inizia ad assaporare il calcio dei grandi, giocando in Serie D: prima va in prestito al Livorno e a metà stagione la parentesi al Pont-Donnaz, dopo la quale decide di riavvicinarsi a casa e sposare la causa biancorossa.

“Ho scelto la Carcarese perché fin da subito la società ha dimostrato grande interesse nell’aiutare a mettermi nelle condizioni di potermi rilanciare al meglio – dichiara Kosiqi -. Inoltre è una società che lavora con grande serietà sia dentro che fuori dal campo, con una grande tifoseria che sicuramente sarà numerosa a darci il suo supporto per fare un grande anno”.

Commenta il diesse Edoardo Gandolfo: “Christian è un ragazzo valbormidese che, nonostante la giovane età, ha già vissuto esperienze calcistiche importanti a Cagliari e in serie D. Lo scorso anno non è stato molto fortunato per via di alcuni problemi societari al Pont-Donnaz e già sul finire di stagione si è allenato con noi. Il fatto che abbia deciso di fermarsi a Carcare per noi è fantastico e per lui una grande occasione di rilancio. Christian è un giocatore che può rivestire più ruoli dell’attacco e abbina grande tecnica ad una fisicità importante. Sono convinto che l’ambiente di Carcare possa dargli l’entusiasmo giusto per vivere un bellissimo anno sportivo insieme a tanti amici che ritrova in Valle”.