IL PAGELLONE. Vado, stesso risultato nuovo reset

VOTO 8.5.

L'anno scorso il pagellone del Vado, dopo la vittoria ai playoff contro la Sanremese, portò con sè un bel nove.

A distanza di dodici mesi la valutazione della stagione rossoblu non può che rimanere d'alto profilo dato che, con un regolamento più equo, i ragazzi del presidente Tarabotto sarebbero verosimilmente in Serie C.

Il campionato 2023/2024 fu però più lineare, l'ultimo più faticoso anche a livello di dinamiche interne, tanto da arrivare a sancire separazioni importanti come quelle con capitan Lo Bosco o il direttore Gianluca Olivieri.

Per il nuovo anno si profila quindi un reset ancora più radicale: dai primi colpi messi a segno si percepisce la volontà di rimanere altamente competitivi, ma servirà del tempo per mettere a regime una macchina che si presenterà ai nastri di partenza quasi del tutto rinnovata. La speranza dalle parti del Chittolina è che i tempi di adattamento siano più brevi, garantendo quindi una competitività immediata.