Calcio: ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 è pronta a ripartire con Pino Fava al comando, il tecnico sarà Daniele Capozucca

ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 è pronta a ripartire per la prossima stagione in prima categoria (al suo terzo anno consecutivo) e lo fa con tantissime novità, cominciando dall'entrata in società di una figura di spicco e di esperienza come Pino Fava in qualità di Direttore Generale, ex dg della Sanremese nei campionati nazionali dilettanti e di numerose società sia in Liguria che in Piemonte.

Il suo ingresso in società ha decisamente un valore aggiunto in queste categorie, ed è sintomo di un progetto accattivante. Fava ha accettato di rientrare a Sanremo e lo ha fatto anche per la parentela con la famiglia Moroni la quale ha accolto subito la novità affidandogli le chiavi della prima squadra.

Il neo Dg si è subito messo al lavoro, creando uno Staff tutto nuovo a disposizione del giovane Mr Daniele Capozucca (autore lo scorso campionato di una salvezza incredibile).

A coadiuvare mister Daniele Capozucca ci sarà come vice allenatore Mr Gaetano De Martino (ex giocatore della Virtus ed allenatore delle giovanili della Virtus Sanremo).

Obiettivi: una stagione che consenta di fare meglio, con un mix di giovani e tanta esperienza. Nei prossimi giorni arriveranno le prime firme. ASD Virtus Sanremo calcio augura buon lavoro al neo Dg Pino Fava ed ai Mr Daniele Capozucca e Gaetano De Martino.