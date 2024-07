Terzo Trofeo Città di Albenga. Notte magica al Sacro Cuore, Bottega di Simo rimonta e vince il titolo ai calci di rigore (VIDEO)

Nemmeno scrivendo a tavolino la trama della finale del Terzo Trofeo Città di Albenga si sarebbe potuto immaginare un copione così avvincente e inatteso.

Alla fine della lunga notte del Sacro Cuore, sono stati però i ragazzi di Bottega di Simo ad alzare il trofeo sotto il cielo ingauno, rimettendo in piedi una partita che sembrava compromessa.

Il team in maglia rosa non si è infatti arreso nonostante il tabellone a inizio ripresa recitasse 5-1 a favore di Shugar Taberna Monti's.

Un avvio bruciante, con addirittura cinque reti messe a segno nel primo quarto d'ora (doppietta del capocannoniere Sfinjari, due reti anche per Guardone e rete di Calcagno), inframezzate solo dal gol di Denis Mehmetaj. Bottega di Simo ha però saputo ritessere la propria tela nella ripresa, con le doppie marcature di Omar Leo e di Lazzaretti (premiato come miglior giocatore del torneo).

Ai supplementari tre gol per parte. Bogliolo, ancora Mehmetaj e Lazzaretti per Bottega, Chariq, Ardissone e Guardone per Shugar. Inevitabile quindi l'ultimo atto ai calci di rigore, con la parata decisiva di Daniel Berruti a sigillare la competizione.

Sul podio anche Hair Style Accademy - Inso Impianti, grazie al 4-0 su Agenzia Castiglione. In gol Bonifazio, Gibertini, Serra e Valentino.

BOTTEGA DI SIMO - SHUGAR BARBER / TABERNA DEL FORO / MONTI'S 13-11 (dopo i calci di rigore)

Marcatori: (8-8 al termine dei supplementari): 15' e 58' D. Mehmetaj, 27' e 32' Leo, 29', 34' e 61' Lazzaretti, 52' Bogliolo - 2' e 11' Sfinjari, 4' Calcagno, 5', 16' e 62' Guardone, 56' Chariq, 59' Ardissone.

BOTTEGA DI SIMO: Berruti, Bogliolo, Danio, Garibbo, Lazzaretti, Leo, Lufi, D. Mehmetaj, F. Mehmetaj.

SHUGAR BARBER / TABERNA DEL FORO / MONTI'S: Sarangelo, Ardissone, Calcagno, Cassata, Chariq, Guardone, Lala, Plando, Roascio, Sfinjari.

AGENZIA CASTIGLIONE - HAIR STYLE ACCADEMY / INSO IMPIANTI 0-4

Marcatori: 22' Bonifazio, 30' Gibertini, 36' Serra, 40' Valentino

AGENZIA CASTIGLIONE: Luppi, Balla, Capello, Castiglione, Intili, Pollero, Ponzo, Viganò.

HAIR STYLE ACCADEMY / INSO IMPIANTI: Duberti, Bonifazio, Gasco, Gibertini, G. Insolito, Patacchini, Pili, Scannapieco, Serra, Valentino.