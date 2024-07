Terzo Trofeo Città di Albenga. Microfono aperto per gli organizzatori: "Edizione da 10 in pagella" (VIDEO)

Il mese vissuto sul campo in sintetico del Sacro Cuore è letteralmente volato, grazie ai meccanismi che nel corso degli anni Emanuele Scorsone, Matteo Conforti e Loris Giunta hanno saputo oliare alla perfezione.

Senza falsa modestia, il voto al termine della maratona ingauna non può che essere alto, grazie alla qualità messa in campo dai giocatori top del nostro comprensorio, passando per il folto pubblico che ha assiepato le tribune, senza dimenticare nemmeno i direttori di gara che hanno garantito la regolare disputa della manifestazione.

Un bilancio decisamente positivo, iniziando a orientare lo sguardo verso l'edizione 2025.