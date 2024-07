Tornei estivi, si conclude il primo turno dei gironi del "Crunn-a de Nocce" di Stella

Si è concluso il primo turno della fase a gironi del torneo di calcetto ad estrazione "Crunn-a de Nocce" di Stella San Bernardo nel campo sportivo Silvio Perazzo.

Lunedì scorso la squadra Cheli ha battuto 5 a 3 Assicurazioni Stella (2 M. Vallerga, 2 Carta, Loi per Cheli; 2 Sofia e Usai per Assicurazioni Stella); Camping Dolce Vita si è imposto 9 a 5 su Colomba (5 Bonanni, 2 Tumillo, Masio e Rebagliati per Camping; 2 Salvo, 2 Melogno, Giordano per Colomba).

Ieri sera invece Pet Star ha battuto Cycnus 8-5 (5 Giacchino, Porta, Gambuto, Attimonelli, Lops per Pet Star; 3 Arrais, Di Vairo e Servetto per Cycnus); Agenzia Cinque Stelle ha vinto 11-5 contro Visca (7 Dandolo, Cambiganu, Bozano, Vallerga, Caviglia per Agenzia Cinque Stelle e Andreussi, Vanoli, Ottonello, Mirtillo e Tropiano per Visca).

Questa sera alle 20.30 inizia il secondo turno con Cycnus vs Camping Dolce Vita; alle 21.30 Visca vs Assicurazioni Stella.

Lunedì 15 luglio spazio a Pizzeria Colomba vs Pet Star alle 20.30; alle 21.30 Cheli vs Agenzia Cinque Stelle.