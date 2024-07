Calciomercato. Basso passa dalla Cairese alla Genova Calcio, in biancorosso anche Lupi e Parente

La fase centrale della settimana è stata dedicata interamente, da parte della Genova Calcio, all’annuncio dei nuovi innesti a disposizione di mister Maisano.

Il primo in ordine cronologico è stato quello di Jacopo Lupi, esterno d’attacco classe 2003, di ritorno al Ferrando dopo aver trascorso la passata stagione tra le fila di Arenzano e Voltrese.

Il reparto portieri potrà invece contare su due elementi di grande esperienza. Oltre a Dondero ecco Alessandro Basso, recentissimo protagonista della promozione in Serie D della Cairese.

Ritorno a Genova infine per Paolo Parente, terzino sinistro nato nel 1997. Dopo l’esperienza con il Settore giovanile del Genoa, Parente ha indossato le casacche di Paganese, Casale e Sora, tra Serie C e Serie D. Ora il rientro in Liguria dopo i recenti campionati vissuti calcisticamente nell’Eccellenza campana.