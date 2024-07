Sta per scoccare l'ora della grande partenza dei Tornei Estivi Giovanili Libertas 2024

Il rodato ed efficiente apparato organizzativo dell'ente di promozione sportiva Libertas sta per mettersi in moto : obiettivo regalare emozioni e divertimento a tantissimi giovani calciatori nel periodo che va dal termine dei campionati (finali di Federazione incluse) alla ripresa della preparazione.Sembravano potessero già bastare gli ottimi risultati ottenuti dalla Savona Cup (21 squadre suddivise in 3 location) un evento divenuto cult che è giunto alla finale (sab.13 campo C.Rondoni in via delle Trincee) e le straordinarie performances fornite in terra di Catalunya dalla Cantera Torre de Leon allo Spain Trophy targa La Fortezza Savona (oro U19 e U15 e argento U17) ma come oramai da tradizione la stagione procede spedita all’insegna del successo con il tandem Libertas Savona Roberto Pizzorno- Felicino Vaniglia che si può dire con certezza stia battendo ogni record sbaragliando il fronte della concorrenza.

A partire dal 13 luglio (campo Dagnino di Quiliano cat.2011/12) si succederanno tornei su tornei (formula 6 c/o 6, tutto in una sera), un trend vincente destinato a proseguire anche dopo Ferragosto viste le moltissime richieste pervenute. Il bellissimo impianto dello Zeronovanta in Altare (nuova gestione) ospiterà ben 5 rassegne (dai 2007 ai 2016). Per non dire dei Mercoledì degli Amaretti (Memorial “A. Badano”) in quel di Sassello (4 mercoledì)consecutivi) su due campi in erba perfetti grazie alla certosina cura dell’Asd Sassello guidata dal presidente Piombo e dai suoi preziosi e fidati collaboratori. Tre anche i venerdì sotto l’egida del Pianeta Granata di Cengio in cui si svolgeranno happening giovanili di primissimo livello sui due sintetici messi a disposizione dal promoter Maurizio Adriano. Anche Giusvalla (dom.4 e dom.11) dirà la sua e con in testa il sindaco Marco Perrone ed il parroco Don Lorenzo disputerà due sestagonali riservati alle categorie più alte (2003-2005 +2 fuori quota 2002). Il capoluogo non starà di certo a vedere e al campo Rondoni di via delle Trincee dapprima il Palio dei Rioni patrocinato dal comune di Savona ed in seguito il Torneo dei Bagni Marini in versione Over 18 e Under 18 con l'intermezzo della Summer Cup ( giov.9/8 cat.2007/08) squadre in totale) si cercheranno di superare le 26 squadre partecipanti del 2023. Per non dire di Stella, di Piampaludo, di Calizzano, il cui inserimento in planning è ancora da definire. Ma non finisce qui. In arrivo la tradizionale Supercoppa ed il Torneo delle Regioni ad Alassio. Una marcia trionfale con numeri da capogiro, all’insegna dello sport sano e ricco di valori.