Calcio. Matteo Conforti e Armando Sarangelo sono i re dei calci di rigore. A loro il titolo di "Dagli Undici Metri"

I verdetti arrivati dal dischetto dell' "Annibale Riva" hanno chiuso il grande cerchio dei Tornei Estivi di Albenga.

Dopo "Campioni di una Notte" e il "Terzo Trofeo Città di Albenga", a festeggiare il titolo di "Dagli Undici Metri", sono stati i due portacolori di Pasa Nada: Matteo Conforti e Armando Sarangelo.

A completare il podio i secondi classificati di D.D. Team, con Daniele Pace e Daniele Malisani, e Alibi Laigueglia, con Sonny Rizzo e Alessandro Vinci.

Dopo il torneo Emanuele Scorsone ha voluto dedicare un messaggio a tutti i partecipanti dei tre tornei:

"Come tutte le estati siete stati tantissimi ad aver partecipato alle nostre manifestazioni e di questo vi ringraziamo davvero tanto, ma il ringraziamento più grosso ve lo rivolgiamo per i vostri comportamenti tenuti durante le manifestazioni con noi organizzatori e tra voi giocatori.

In questi anni si è costruito un bellissimo rapporto con tutti voi, di rispetto e di stima reciproca, cosa per noi molto importante. Spero vi siate divertiti e non resta che augurarvi un buon proseguo d’estate e darvi appuntamento al 2025. Vi vogliamo bene.

Da parte mia, Emanuele scorsone, Matteo Conforti e Loris Giunta.