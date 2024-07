Calcio, Albenga. Semaforo giallo dalla Covisod per l'iscrizione, richiesta un'integrazione documentale

Non è ancora arrivato l'ok definitivo dalla Covisod per l'iscrizione in Serie D dell'Albenga.

Negli uffici dell'Annibale Riva è infatti arrivata la richiesta di un'integrazione documentale da presentare entro la giornata di lunedì 22 luglio.

Buona parte della documentazione richiesta, filtra dagli uffici bianconeri, è già a disposizione e sarà inviata agli organi preposti entro la giornata di venerdì.

"Entro il 25 luglio - riferisce la nota federale - la commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti.

La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND".