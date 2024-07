Calciomercato. Gianmarco Basso resta nel mondo professionistico, il centrocampista andorese giocherà nel Novara

Gianmarco Basso è stato uno dei talenti più fulgidi che il calcio della nostra provincia ha saputo produrre nel corso degli ultima decade.

Già a 16 anni il centrocampista andorese era stato in grado di prendere le redini della mediana del Finale, sia in Serie D che in Eccellenza. Subito dopo è arrivato il passaggio alla Primavera della Virtus Entella, antipasto del triennio insieme alla Lavagnese.

Il trampolino perfetto per spiccare il volo perso il calcio professionistico, con le esperienze in Calabria con la Vibonese, il rientro in Liguria in D con la Sanremese, e il nuovo approdo in terza serie con l'Ancona (40 presenze e due reti nell'ultimo anno e mezzo).

La nuova pagina si chiama Novara, ai nastri di parenza del prossimo girone A di Serie C. L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana.