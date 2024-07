Calciomercato, Legino. Rinnovo annuale ok per Lorenzo Crocilla: "Aspetto umano messo al primo posto"

Il comunicato verdeblu:

La società rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo fino a giugno 2025 di Lorenzo Crocilla, resterà in verdeblù per la terza stagione.

Lorenzo è un esterno difensivo con spiccate doti di spinta, che lo portano spesso a trovare i compagni con traversoni e filtranti. Si è distinto nelle ultime due stagioni con noi tanto da essere fortemente cercato da diverse squadre, ma il lavoro del presidente Carella e il forte legame di Lorenzo con il nostro ambiente hanno reso molto facile la scelta del classe 2000.

"Ho deciso di rimanere a Legino perché penso che l’aspetto umano sia una cosa fondamentale e legino è una famiglia dalle persone che lavorano dietro le quinte fino a tutto lo staff e poi per il grande gruppo/spogliatoi che si è formato l’anno scorso e che quasi totalmente in blocco è rimasto".