Rari Nantes Savona. E' la notte di Berlino, serve la vittoria per accedere alla final four

Per la Bper Rari Nantes Savona il gran giorno è finalmente arrivato. Alle 19.30 i biancorossi si tufferanno nella vasca dello Sportzentrum Schöneberg, casa dello Spandau Berlino, per andare a caccia dell'impresa: ribaltare il gol di svantaggio patito all'andata e centrare la qualificazione alla final 4 di Len Euro Cup.

Servirà la miglior Rari, quella che per intenderci è mancata nei primi due tempi del match dello scorso 6 aprile alla "Zanelli" quando i tedeschi sorpresero Nicosia e compagni con un avvio micidiale portandosi a +4 all'intervallo. Nella seconda parte di gara la squadra savonese riuscì però ad annullare il gap, cedendo di una sola lunghezza nel finale (10-11 ndr): un precedente che lascia ben sperare in vista della partita odierna.

In casa biancorossa c'è la convinzione di poter portare a casa la qualificazione e quindi la possibilità di competere per un trofeo sfiorato la stagione scorsa e che manca dal 2012. "Si può fare" fu il messaggio che arrivò immediatamente dopo la fine del primo atto per voce di Alberto Angelini e Pietro Figlioli, un concetto ribadito alla vigilia dell'appuntamento odierno da Eduardo Campopiano che ha sottolineato come, nonostante lo svantaggio "tutto è ancora da scrivere".