Calciomercato. Un arrivo in prestito dalla Sampdoria per il Pietra Ligure, presentato Lorenzo Borlotti

La prima fase della nuova settimana del Pietra porta con sè un ulteriore arrivo nella rosa di mister Cocco. Con la Sampdoria è stato infatti ratificato il presito del giovane Lorenzo Borlotti.

!L'A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione sportiva 2024-2025, comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Borlotti, difensore classe 2006 in arrivo dall'U.C. Sampdoria dopo l'esperienza nella scorsa stagione con il Vado F.C.

A Lorenzo la società augura un futuro ricco di soddisfazioni in maglia biancoceleste!.