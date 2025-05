New Bragno, missione salvezza compiuta. Mister Ferraro: “Grande risultato. Questa è casa mia, ci tenevo particolarmente”

Nonostante la sconfitta contro il Pontelungo, il New Bragno nell'ultimo turno di campionato ha potuto brindare, grazie alla contemporanea sconfitta del Cella, alla salvezza.

E' stato così un mister Ferraro visibilmente sollevato a commentare il risultato della stagione dei verdi cairesi, non senza sottolineare rammarico per alcune ingenuità costate un rinvio della matematica permanenza in Promozione.

Al tempo stesso, il tecnico non dimentica le difficoltà affrontate durante la stagione, dal campo sempre “in trasferta” alle problematiche logistiche, con l’orgoglio di quanto dimostrato dalla squadra nei momenti decisivi.