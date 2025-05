Calcio, San Filippo Neri Yepp. Carparelli sottolinea l'impegno contro la Baia Alassio: "Con me capitano non si regaleranno mai partite"

Nessun giocatore della San Filippo Neri Yepp ha parlato subito dopo la partita contro la Baia Alassio.

Troppa tensione da smaltire al termine di 90 e più minuti ricchi di tensione e carica agonistica.

Marco Carparelli ha però voluto affidare le proprie riflessioni attraverso i propri canali social, sottolineando l'importanza dell'impegno messo in campo dai propri compagni di squadra nel posticipo del Riva.

"Sono 44 anni che gioco a pallone - ha esordito il centravanti - e da quando ho coltivato il mio sogno di diventare un calciatore, ho sempre dimostrato di essere un professionista serio, ovunque io abbia giocato. Sono 13 anni che calco i campi dilettantistici, sono sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarmene. Mi incazzo quando perdo, quando non segno, quando ci alleniamo male.

Non ho mai regalato niente, e non ho mai tirato indietro la gamba. A me, e nelle squadre in cui ho giocato, non mi hanno mai aiutato, non vedo per quale motivo, a quasi 50 anni devo 'lasciare' delle partite. Per me, è follia sentire certe cose.

Finché ci sarà Carparelli capitano, la mia squadra, qualunque essa sia, non si venderà e né regalerà mai una partita. Prima di essere giocatori, dirigenti, allenatori, bisogna essere uomini".