Calcio. Alessandro Debenedetti in gol contro il Genoa, i rossoblu superano 3-2 il Mantova in amichevole

Ultimo appuntamento in Val di Fassa per il Genoa che, oggi pomeriggio, ha affrontato il Mantova nella terza amichevole precampionato.

Dopo i successi sulla selezione locale e sul Venezia, il team di mister Gilardino ha superato 3-2 il Mantova, neopromosso in Serie B.

Una partita che ha dato indicazioni interessanti a entrambe le formazioni, l'unica nota stonata per il club più antico d'Italia è stato il risentimento muscolare per Caleb Ekuban, sostituito dopo la doppietta realizzata contro i virgiliani.

A completare le reti nella prima frazione il momentaneo 2-1 di Muroni, pronto a sorprendere Leali sul suo palo, e il piatto vincente di Frendrup per il terzo gol rossoblu.

Nella ripresa l'ultima marcatura di giornata, messa a segno da Alessandro Debenedetti. L'attaccante di Finale Ligure, di proprietà proprio del Genoa, è stato lesto a staccare di testa in area, superando Sommariva. Una bella soddisfazione per il giocatore ponentino alla seconda stagione consecutiva, questa volta in cadetteria, con i colori biancorossi

.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Matturro; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Junior Messias, Ekuban.

A disposizione: Sommariva, Bohinen, Vitinha, Masini, Malinovskyi, Venturino, Accornero, Pittino, Ekhator, Calvani, Fini, Papadopoulos.

Allenatore: Alberto Gilardino

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Panizzi; Burrai, Muroni, Trimboli; Fiori, Mancuso, Galuppini.

A disposizione: Sonzogni, Fedel, Cella, Solini, Bani C., Wieser, Bragantini, Mensah, Debenedetti, Artioli, Bott, De Maio, Ruocco, Radaelli.

Allenatore: Davide Possanzini.