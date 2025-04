Champions League, la Rari Nantes Savona saluta l’Europa: sconfitta a Budapest contro il Ferencvaros

Finisce ufficialmente il cammino europeo della BPER Rari Nantes Savona, superata 15-11 nella piscina “Komjadi” di Budapest dai padroni di casa del Ferencvaros nella quinta giornata dei Quarti di Finale della Champions League di pallanuoto.

La formazione ligure, allenata da Alberto Angelini, era chiamata a una vera e propria impresa per continuare a inseguire il sogno Final Four, ma l’approccio deciso dei magiari ha messo subito in salita la serata dei biancorossi. Il primo tempo si è chiuso infatti con un pesante 5-1 in favore dei padroni di casa, parziale che ha indirizzato in modo netto l’andamento del match.

Nonostante il largo svantaggio iniziale, capitan Rizzo e compagni non hanno mai smesso di lottare, riuscendo a imporsi nel secondo e nel terzo tempo con parziali di 3-2 e 4-3. Nell’ultimo quarto il Ferencvaros ha però nuovamente aumentato il ritmo, chiudendo il match con un parziale di 5-3 che ha sancito il successo ungherese e la qualificazione alla Final Four insieme al Barceloneta, vittorioso in trasferta sull’Oradea per 14-8.

A segno per la compagine savonese sono andati Rizzo (3 reti), due volte a testa Merkulov, Guidi ed Erdelyi oltre a Bruni e Gullotta.

Per la Rari Nantes Savona resta ora un’ultima sfida europea, in programma il prossimo 14 maggio a Barcellona, ma l’attenzione si sposta già sul campionato: domenica prossima infatti i savonesi affronteranno la Pro Recco nella prima semifinale scudetto (serie al meglio delle tre gare), con l’obiettivo di provare a rovinare i piani dei campioni d'Italia in carica.