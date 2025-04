Pallanuoto, Champions League: alla R.N. Savona serve un'impresa in casa del Ferencvaros

Sfida di fuoco per la BPER Rari Nantes Savona, impegnata questa sera alle ore 20 nella piscina “Komjadi” di Budapest contro i padroni di casa del Ferencvaros, nella quinta giornata dei Quarti di Finale della Champions League di pallanuoto.

La formazione guidata da Alberto Angelini arriva all’appuntamento con la consapevolezza di giocarsi le ultime carte per restare in corsa verso le Finali della massima competizione europea per club. Dopo le due sconfitte contro Ferencvaros e Barceloneta, la vittoria nell’ultimo turno contro l’Oradea aveva riacceso la speranza per capitan Rizzo e compagni: il successo ai rigori del Barceloneta, però, proprio contro il Ferencvaros ha complicato ulteriormente il cammino dei savonesi, ora costretti a inseguire un’autentica impresa.

Serviranno due vittorie nelle ultime due gare – stasera a Budapest e poi in casa del Barceloneta – per mantenere viva la possibilità, seppur remota, di accedere all’atto finale del torneo. Un compito arduo, ma non impossibile sul piano matematico. Di certo, servirà una prova di grande carattere e determinazione da parte dei biancorossi, che si troveranno di fronte i campioni d'Europa in carica, sostenuti dal proprio pubblico.

La direzione del match sarà affidata agli arbitri Franulovic (Croazia) e Bourges (Francia), mentre il delegato LEN sarà il greco Kozompoli.