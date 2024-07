Calciomercato. Un'altra coppia di conferme per la Baia Alassio, sono Abate e Paltrinieri

Simone Paltrinieri, classe 2002 è un giocatore di corsa e fantasia. Cresciuto nel settore giovanile di Savona e Vado, ha esordito in Promozione con il Ceriale per poi passare a Pontelungo e Baia. Nella scorsa stagione ha realizzato 5 reti, dimostrando di poter fare la differenza in questa categoria con una maggiore continuità nelle prestazioni.

Davide Abate è un jolly offensivo di gamba. Anch'egli classe 2002, ha tirato i primi calci nel settore giovanile dell'Albenga arrivando a giocare nella Juniores Eccellenza. Ha esordito in Promozione nella Baia, ma il suo impegno con i nostri colori non si limita solo alla Prima Squadra: da due stagioni è anche il collaboratore tecnico di Mister Bergese e lo supporterà nella guida dei Pulcini 2015.