Savona, saranno finiti per ottobre i lavori di copertura del bocciodromo di via Famagosta

Dal prossimo autunno la Ads Bocciofila Savonese, avrà quattro degli otto campi da bocce coperti. E' infatti prevista per fine ottobre il termine dei lavori di copertura del bocciodromo di via Famagosta, gestito dalla Bocciofila savonese.

"La promessa è stata mantenuta – dice il presidente della Bocciofila Savonese Alessandro Gugliotta – e questa è la dimostrazione che se c'è la volontà politica le cose vanno a buon fine. Questo impianto è una struttura 'democratica' volta da una Regione di centrodestra e da un Comune di centrosinistra e chi ha remato contro ci ha solo dato più forza per andare avanti. L'impianto ha anche una valenza sociale perchè, oltre ad essere funzionale per i soci della Bocciofila, potrà essere utilizzato anche dalla scuola che non ha una palestra".

Il costo complessivo della struttura è di 321.000 euro finanziato dalla Regione e cofinanziamento del Comune.

"C'è grande soddisfazione per un'opera che si avvia a conclusione - spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello - dopo un lavoro di condivisione dei nostri uffici, dei progettisti e della Bocciofila che ha dato un contributo importante. Si parlava da tanto di questi lavori ed eravamo arrivati vicini a farli, ora ci siamo riusciti e il risultato non era del tutto scontato. L'impianto sarà utile anche al quartiere che potrà utilizzarlo per organizzare eventi non strettamente legati alle bocce. Sarà utile alla scuola vicina che non ha la palestra, anche se non sostituirà la palestra e questo è un problema che dovremo affrontare. La fine dei lavori dovrebbe essere per ottobre".