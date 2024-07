Calciomercato, Dego. Poker di colpi per la Prima Categoria: Marini, Macciò, Strazzacapa e Testoni

Sono quattro gli acquisti che in poco più di tre settimane è riuscito a portare a termine il Dego, reduce dalla promozione in Prima Categoria.

Dal Bragno arriva Giacomo Marini, centrocampista classe 2003, deghese doc e pronto a indossare i colori biancazzurri.

Semaforo verde anche per il portiere leva2005 Alberto Macciò, di ritorno in Val Bormida dopo l e esperienze nei vivai di Vado e Cairese, oltre al biennio al Sassello.



In attacco c'è il ritorno dopo una stagione di stop della punta ventenne Andrea Strazzacapa, mentre, tornando in difensa, ecco Alessio Testoni, nell'ultimo biennio al Millesimo e al Plodio.