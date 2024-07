Calciomercato. S.F. Loano. E' tempo di conferma anche per Matteo Bonifazio, prestito rinnovato con il Ceriale

E' sembrato quasi un effetto domino quello che ha coinvolto Pontelungo - Ceriale e San Francesco Loano nelle ultime ore. Dopo l'ok del passaggio di Vignola dagli ingauni ai biancoblu, è arrivato anche il rinnovo del presito di Matteo Bonifazio per il team di mister Cattardico. Il tecnico avrà quindi la propria mezz'ala di nuovo nel pacchetto mediano, pronta a garantire fisicità, qualità e anche un potenziale buon bottino di reti.

La nota rossoblu:

"L’Asd S.F. Loano comunica con grande piacere di aver rinnovato il prestito dall’Asd Ceriale Progetto Calcio di Matteo Bonifazio, centrocampista classe 2001.

La società ringrazia l’Asd Ceriale in particolar modo il direttore Franco Villa per la disponibilità e ci tiene a ringraziare Matteo per il grande attaccamento dimostrato in questo periodo verso tutti noi, augurandogli tante altre soddisfazioni con i nostri colori"