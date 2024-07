Calciomercato. Si chiude la telenovela Vignola, il centrocampista passa al Ceriale

Ormai da un mese abbondante si parlava dell'approdo di Matteo Vignola al Ceriale.

Una trattativa complicata per le frizioni tra il Pontelungo e la società biancoblu, risolte evidentemente nelle ultime ore come ha testimoniato il via libera all'operazione.

Anche il Cisano aveva provato l'inserimento, ma sarà il Merlo la prossima casa calcistica del talentuoso regista ingauno.

L'annuncio

"Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di comunicare l'ingresso in squadra di Matteo Vignola.

Centrocampista classe 2002 dotato di qualità nella gestione con e senza palla, cresciuto tra le trafile giovanili di Vado e Albenga, si unisce ad un contesto molto giovane ed entusiasta.

La società tutta augura al ragazzo una stagione ricca di soddisfazioni.

Benvenuto Matteo".