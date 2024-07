Calciiomercato. Per l'Andora ecco 11 confeme, si va dalla A di Aicardi alla R di Rossi

L'A.S. Andora 1966 comunica che in per la prossima stagione 2024-25 sono stati confermati nella rosa della 1°Squadra i seguenti giocatori:

Aicardi Samuele, centrocampista classe 2006

Botte Ruben, centrocampista classe 2005

Colavito Simone, difensore classe 1997

De Boni Leonardo, attaccante classe 2004

Franco Riccardo, difensore classe 2002

Griffini Andrea, difensore classe 2003

Lo Iacono Fabrizio, portiere classe 1991

Marchiano Matteo, portiere classe 2006

Modesti Omar, difensore classe 1998

Pollio Tiziano, centrocampista classe 1987

Rossi Fabio Maria, portiere classe 2000

A tutti loro, che ringraziamo per l'attaccamento mostrato per i nostri colori, vanno i migliori auguri di una grande stagione in maglia biancoblu.