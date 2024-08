Dopo il Consiglio di Lega di martedì scorso era emersa in maniera chiara la volontà da parte della LND di non perdere tempo per la strutturazione dei gironi del prossimo campionato di Serie D.

E così sarà, dato che è già stato fissato l'appuntamento a domani, venerdì 2 agosto, con l'ormai tradizionale diretta web.

L'appuntamento è fissato alle 13:30 sul profilo Instagram legadilettanti.