Calcio, Vado. Equilibrio e buon ritmo, reti bianche nel primo test in famiglia

E' terminata senza reti la sgambata in famiglia disputata sabato mattina al "Chittolina" di Vado Ligure.

Il segno tangibile della volontà di mister de Lucia di schierare due formazioni equilibrate, che potessero reciprocamente sollecitarsi durante l'ora abbondante di gioco.

I "bianchi" e i blu" hanno infatti disputato due tempi da 30-35 minuti, mettendo in campo anche diverse trame interessanti, segno del buon lavoro all'interno del rettangolo verde durante la prima settimana di allenamenti.

Da segnalare anche la buona prova dei due estremi difensori, Sattatino e Bellocci, bravi a mantenere intonsa la propria porta. Lavoro a parte per i due numeri uno della Juniores, Rossi e Cerutti. In campo anche diversi giocatori della rosa che sarà a disposizione di mister Bisio, il cui raduno è fissato per mercoledì 7 agosto.