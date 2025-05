Calcio. Caso Dego - Nolese, il Collegio di Garanzia dello Sport apre all'appello-bis per mister Gerardo Magalino

Si apre uno squarcio di sereno per mister Gerardo Magalino.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti annullato parzialmente la sentenza della Corte d'Appello della Figc. Il tecnico era stato infatti squalificato per 5 anni dopo la contestata combine tra Dego e Nolese.

Questa la nota emessa nella serata di ieri:

"Il Collegio di Garanzia dello Sport, dopo l'udienza del 6 Maggio scorso, ha annullato parzialmente la decisione della Corte federale d'Appello della FIGC con cui era stata irrogata la squalifica di cinque anni al Mister Magalino, accogliendo in parte il ricorso redatto dall'avvocato Giambattista Petrella e dall'avvocato Gianluca Rudino.

In particolare, i cinque giudici di legittimità del Coni - dopo l'arringa della difesa e le repliche della FIGC - hanno accolto uno dei motivi di ricorso ed hanno rinviato gli atti alla Corte di secondo grado, affinché vengano nuovamente valutate alcune circostanze favorevoli per Magalino (verosimilmente la sua fattiva collaborazione per l'accertamento dei fatti e la sua positiva personalità). Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione delle motivazioni per comprendere più nel dettaglio l'esatto oggetto del nuovo giudizio.

Gli avvocati Petrella e Rudino esprimono soddisfazione per l'esito e, già a partire dalle prossime settimane, inizieranno a preparare le difese da presentare nell'appello-bis".