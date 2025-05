San Francesco salva, l'orgoglio loanese di Marco Valentino: "Tenevo tantissimo a questa salvezza. Anche per mio padre"

E' un traguardo prezioso, seppur raggiunto matematicamente all’ultima giornata di campionato, la salvezza diretta conquistata dalla San Francesco Loano battendo 4-0 la Praese.

Lo si capisce bene dalla soddisfazione al triplice fischio di Marco Valentino, protagonista di una stagione in crescita in quella che per lui è "casa", ossia all'Ellena: «Era il nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto, anche se all’ultima giornata. Abbiamo perso punti importanti in trasferta, ma alla fine siamo usciti bene. Tenevo tantissimo a questa salvezza, soprattutto per la squadra della mia città e per mio padre».

Per Valentino, spesso titolare e sempre più punto di riferimento, è stata anche un’annata personale di grande maturazione: «Il mister mi ha dato fiducia, mi ha aiutato molto sia in campo che fuori, soprattutto dopo la gara contro il Rivasamba».