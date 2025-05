Calcio. Già più di 50 coppie iscritte per il torneo dei calci di rigore di Albenga, le adesioni sono ancora aperte

Sarà una notte da ricordare per tutti gli appassionati dei tornei di calcio, quella che si vivrà allo stadio Annibale Riva di Albenga il prossimo 16 giugno.

Il tetto delle 50 coppie iscritte a "Continuiamo da... undici metri" è stato infatti superato nelle scorse ore, ma le adesioni restano ancora aperte per una delle manifestazioni più appassionanti e divertenti dell'intero arco estivo.

In più, i successori della coppia formata da Edoardo Prudente e Pietro Gandolfo (trionfatori poco meno di 12 mesi fa), potranno godersi la crociera messa in palio per la squadra vincitrice.

Per informazioni e iscrizioni (solo su Whatsapp)

