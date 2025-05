Calcio, Albissole. Mister Sarpero annuncia la mancata conferma del club ceramisti: "Parlerò tra un mese, padre tempo opera in silenzio"

Era nell'aria ormai da diverso tempo la possibilità tangibile di un mancato rinnovo contrattuale tra l'Albissole e mister Sarpero.

A darne sostanzialmente l'ufficialità è stato lo stesso tecnico, attraverso i propri canali social.

"Come giusto che sia - ha scritto il mister - si è arrivati alla fine di questa bellissima storia in cui non ci sarà mai un lieto fine,tra un mese poi sarò io a spiegarne i motivi perché le persone vere hanno la verita in mano e padre tempo opera in silenzio.

La società ha deciso di cambiare e va accettato.

Oggi è il giorno dei saluti e ringraziamenti ringrazio Aldo lupi per avermi riportato a casa,Pasquale,ed il mio staff dove in tre anni ho conosciuto un fratello Davide Orcino uno me lo sono portato da casa Antonello Scarfì ed altri due grandi amici li abbiamo aggiunti alla nostra famiglia Igor Balducci Marco D'aliesio.

Grazie per avermi sopportato e supportato in questa storia bellissima che ha portato identità e appartenenza,un sacco di gente allo stadio ed un sacco di amore e passione.

Purtroppo non siamo riusciti a sconfiggere invidia incompetenza e voglia di apparire,ma il senso di responsabilità e di voler raggiungere gli obiettivi ha prevalso su ogni cosa grazie esclusivamente al lavoro dei miei giocatori.

Sei anni totali in cui ho dato tutto me stesso sacrificando famiglia,lavoro,vacanze ho cercato sempre di servire al massimo il nome che portavamo sul cuore,ho cercato di passare questo ai miei giocatori.

Un ringraziamento speciale ed unico ad un gruppo di ultras veri con cui è nato un rapporto di stima e amicizia reciproca che ci ha fatto divertire sotto un unico amore sotto un unica passione,mi avete reso forte,amato e vi sarò sempre grato ora cambierà solo il mio posto non sarò in panchina ma appena posso con voi a tifare.

La storia in pochi la sanno ma è questa…(lasciamo perdere i campionati del primo triennio)

Primo anno : obiettivo salvezza…cit.

Settimi pari a Savona e speranza giocando 5 mesi fuori casa…

Secondo anno : obiettivo playoff…cit.

Primi perdendo una sola partita a campionato già vinto e finalisti regionali

Terzo anno : obiettivo salvezza…cit

Sesti in campionato!

Eta media 20 anni, 13 giocatori prima volta in prima squadra, 4 al secondo anno in prima squadra, 15 giocatori al primo anno in promozione, quinta miglior difesa…

Mi avete scritto in tanti e gli attestati di apprezzamento sul mister mi hanno fatto davvero piacere ma ricordo a chi pensa di screditarmi che in giro sono conosciuto più come uomo vero e leale poi viene l’allenatore e di questo ringrazio la mia famiglia che mi ha passato i valori giusti.

Come sempre - chiosa Sarpero - testa alta e petto in fuori con tutti…Grazie davvero vi amerò per sempre forza Albissola!