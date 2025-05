Calcio, Carcarese. Battistel con vista playoff: "Non ho rimpianti, siano gli altri a dare un voto al nostro percorso" (VIDEO)

“È stata una partita aperta fin dall’inizio, abbiamo interpretato la gara con il giusto atteggiamento, abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a realizzarle, ma in generale è stata una buona gara in vista dei playoff. Chiudiamo il campionato a quota 65 punti, non ho rimpianti. Al momento preferiscono siano altri a dare un voto al nostro percorso, ora noi dobbiamo recuperare energie e preparare in queste due settimane la prossima partita, un match importante in grado di svoltare la stagione, che abbiamo la fortuna e il merito di giocare in casa. Saranno due settimane di allenamenti con l’atteggiamento e l’attenzione giusti per arrivare alla sfida playoff con le energie massime per affrontare al meglio chi arriverà al Corrent”

Ecco mister Battistel dopo il pareggio per 0-0 contro il Legino, intervistato dai canali ufficiali biancorossi.