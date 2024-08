Calcio, Under 16. Ecco i due gironi, ripescate Imperia, Legino e Don Bosco

Due gironi da 14 squadre ciascuno: è questo il quadro del prossimo campionato regionale Under 18. Albenga, Città di Savona e San Bernardino non hanno presentato iscrizione, al loro posto ripescaggio ufficializzato per Imperia, Legino e Don Bosco.

GIRONE A

CAMPOMORONE SANT'OLCESE

CELLE VARAZZE F.B.C.

CERIALE PROGETTO CALCIO

CAIRESE

FINALE

FOOTBALL GENOVA CALCIO

IMPERIA CALCIO SRL

LEGINO 1910

OSPEDALETTI CALCIO

SAMPIERDARENESE

SANREMESE CALCIO SRL

SESTRESE BOR. 1919

VADO