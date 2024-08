Fenomeno eSport: il settore continua a crescere anche in Italia

Il settore degli eSport ha fatto registrare in questi ultimi anni una crescita esplosiva a livello globale, un trend che non risparmia l'Italia. Questa innovativa forma di competizione elettronica, che include generi di giochi come MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), FPS (First-Person Shooter) e simulazioni sportive, ha rivoluzionato infatti il panorama dell'entertainment, creando un nuovo ecosistema con ricadute economiche, sociali e culturali. Vediamo meglio cosa sta succedendo.

Un fenomeno di massa di rilevanza mondiale

Gli eSport hanno catturato l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. A livello globale, infatti, si stima che il pubblico degli sport elettronici raggiunga i 532 milioni di persone, di cui 108 milioni seguono regolarmente le competizioni. Anche l'Italia si tiene in scia con le altre nazioni digitalmente avanzate, con una rapida crescita che ha portato a contare, secondo dati recenti, circa 6 milioni di appassionati, un numero in costante aumento e che coinvolge fasce demografiche differenti. L'età media degli spettatori resta bassa, intorno ai 21 anni, e risulta un'evidente prevalenza maschile (con il 61%), valori che tuttavia sembrano destinati a riequilibrarsi, visto il crescente interesse delle donne verso questo settore e l'ingresso di giocatori e spettatori di età più avanzata sul mercato.

A livello statistico, infatti, sembrerebbe ormai lontana l'epoca in cui videogame e sport elettronici venivano considerati un fenomeno per soli "nerd", ma anzi si nota un'apertura sempre più marcata del settore verso fasce finora lontane dal mondo digitale.

Impatto economico e opportunità degli eSport

Come anticipato, il settore degli eSport in Italia ha generato un impatto economico significativo, stimato tra i 47 e i 51 milioni di euro, da suddividere in un impatto diretto di circa 30 milioni di euro, derivante principalmente dall'organizzazione di eventi e dalla vendita di biglietti, e uno indiretto, che comprende invece entrate da servizi ausiliari e merchandising, che ha superato i 15 milioni di euro.

Oltre alla crescita dei fatturati, l'espansione degli eSport sta inoltre creando nuove opportunità per varie figure professionali, tra cui streamer, organizzatori di eventi, produttori di hardware e operatori di piattaforme di streaming, sempre più ricercati e influenti sul web e non solo. In quest'ottica, le piattaforme come Twitch e YouTube giocano un ruolo di rilievo, poiché offrono una vetrina globale per i tornei e le competizioni, spesso trasmessi in diretta, raggiungendo un vasto pubblico connesso in rete.

Anche il comparto dei casino online - che per varie ragioni può essere avvicinato alla categoria degli sport elettronici - sta traendo giovamento da questo nuovo modo di intendere gare e tornei, tant'è che sempre più spesso ci si imbatte in veri e propri eventi di importanza internazionale, ai quali possono accedere anche gli utenti meno esperti, per esempio con il meccanismo dei Power Path messo a punto da PokerStars, una novità che sta incontrando il favore di giocatori di ogni età e provenienza.

Tecnologia e innovazione per il successo degli eSport

Il successo e la crescita degli eSport sono ovviamente legati ai progressi tecnologici, in particolare alla diffusione della banda larga e delle connessioni Internet ultraveloci. Tutti questi sviluppi hanno infatti migliorato la qualità dello streaming ed è stato proprio questo importante passo in avanti a consentire sia ai giocatori che agli spettatori di seguire gli eventi in alta definizione e senza interruzioni. Decisivo risulta anche il crescente accesso a dispositivi mobili, che ha invece agito in termini di facilitazione della partecipazione e della visione degli eventi, rendendo gli eSport accessibili a un pubblico ancora più ampio.

Il fenomeno degli eSport ha ormai un impatto culturale ed economico tutt'altro che trascurabile, anzi, considerando le potenzialità di sviluppo tecnologico e di crescita del settore, è facile immaginare un suo peso sempre più significativo. Con l'incremento della qualità delle infrastrutture digitali e la crescente accessibilità dei dispositivi mobili, gli eSport non solo stanno ridisegnando i confini dell'intrattenimento, ma stanno anche creando nuovi sbocchi lavorativi in campi come la produzione di contenuti, il marketing digitale e la gestione di eventi. In questo contesto, è chiaro che le aziende che sapranno sfruttare meglio queste tendenze saranno in grado di capitalizzare su un pubblico in espansione e su un mercato in evoluzione, consolidando il ruolo centrale degli eSport nell'economia digitale del futuro.