Festeggiare una promozione in pieno agosto non capita così spesso, ma per Edi Perrone è stato il modo migliore per cedere il testimone a Simone Rattalino e archiviare la vincente esperienza in panchina dopo l'ultimo campionato vissuto all'Oliva.

Ora le attenzioni oltre che sulla Prima Squadra si concentreranno anche sul Settore Giovanile, ma il raduno ieri sera nell'impianto granata è stato tutto dedicato ai festeggiamenti per il ritorno in Prima Categoria, con tanto di foto celebrativa.