Prosegue ad Alassio la preparazione dell'Imperia, Buttu: "Il gruppo sta lavorando molto bene"

L'Imperia si trova nella fase centrale della sua preparazione, che sta svolgendo al "Ferrando" di Alassio. Abbiamo fatto il punto della prima parte di allenamenti con l'allenatore dei nerazzurri, Pietro Buttu.

"Siamo al termine della seconda settimana, e quindi nel pieno dei carichi di lavoro. I ragazzi fisicamente stanno bene, il gruppo guidato da Costantini, Giglio e Scalzi sta lavorando benissimo".

Sabato pomeriggio si è tenuto un test interno, che oltre come sgambata, è servito per avere ulteriori indicazioni sul da farsi in ambito mercato: "Siamo alla ricerca del completamento dell'organico, sperando di poter arrivare pronti il prima possibile, magari già per la prima gara ufficiale (contro la Cairese il 25 Agosto in Coppa ndr): ci manca ancora qualcosa nel reparto difensivo, ma non vogliamo sbagliare profilo".

Il riferimento di Buttu, come tra l'altro accennato qualche giorno fa dal direttore generale Scuffi, è al difensore centrale Scotto, nell'ultima stagione al Fossano: "Speriamo che si possa fare, la società e il direttore stanno lavorando per completare la rosa" chiosa il tecnico nerazzurro.

Intanto, come sempre, la parola d'ordine dell'allenatore è quella di continuare a lavorare in vista del primo impegno di Coppa tra due domeniche. Per fine settimana potrebbe essere programmata un'amichevole per testare al meglio l'attuale condizione dell'Imperia:"Avendo iniziato tardi la preparazione, anche a livello logistico, siamo indietro anche per quanto riguarda il discorso amichevoli. Ma confidiamo per questo weekend di poterne disputare almeno una" conclude Buttu.