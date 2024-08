Due partite, tre moduli: il Vado prova a cercare la propria strada

L'ampio processo di ristrutturazione della rosa del Vado portato avanti nel corso dell'estate ha lasciato spazio alle prime prove sul campo nella doppia amichevole disputata contro il Pietra Ligure e la Cairese.

Due match non così banali, soprattutto perchè disputati contro formazioni la cui ossatura di base non è stata stravolta.

I fattori emersi a livello numerico sono altrettanti: la completezza dell'organico e nessun atteggiamento tattico talebano da dover perseguire ad ogni costo.

Al netto dei carichi di lavoro e delle richieste di mister De Lucia, qualche prima considerazione a bocce ferme può quindi iniziare a trovare spazio.

Il 3-4-2-1 contro il Pietra Ligure ha convinto meno per compattezza e corrette distanze, oltre a vedere un giocatore come Bussaglia al di fuori delle coordinate abituali nel cuore della mediana.

Migliori invece, complice probabilmente anche una condizione fisica meno appesantita, i 90 minuti con i valbormidesi. Il tecnico rossoblu ha affrontato il primo tempo virando su un 4-3-2-1 con Capra e Gagliardi alle spalle di Alfiero e un centrocampo d'alta classe formato da Lora, Abonckelet e Bussaglia, riportato mezz'ala. Nella ripresa spazio a tanti giovani in un 3-5-2 dove hanno preso posto Montesano in difesa e Vita in attacco.

Da non escludere a priori nemmeno il rombo in mediana o il 3-4-1-2: numeri che possono anche apparire fine a se stessi, tenuto conto della grande esperienza di gran parte dell'organico e del potenziale intravisto nel doppio contronto del Chittolina.

Un minimo comun denominatore è comunque emerso: il Vado le cose migliori le ha fatte vedere su giocate verticali, senza eccessivi orpelli in fase di palleggio.

Sarà comunque interessante valutare i nuovi test (la prossima settimana è in arrivo il Campomorone), per capire se una strada inizierà ad emergere con più forza nella testa del tecnico rossoblu.