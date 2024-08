Calcio, Altarese. E' una testata giornalistica il nuovo main sponsor giallorosso, ecco fcinter1908.it

Sarà una strada nuova quella intrapresa dall'Altarese, all'interno del panorama locale, in tema di sponsorizzazioni.

Il nome che campeggerà sulle maglie giallorosse sarà infatti quello di una testata giornalistica online tutta dedicata al mondo nerazzurro: fcinter1908.it



A confermarlo è stato lo stesso direttore Daniele Mari:

L'obiettivo è quello di dare la più ampia visibilità alle realtà locali, spesso trascurate ma spesso fucine di talenti da avviare al calcio professionistico. La stagione dell’ASD Altarese inizierà ufficialmente lunedì 19 agosto con il raduno e l’inizio della preparazione in vista della prima partita di campionato, il prossimo 29 settembre. Primo test della stagione sarà invece l’amichevole in casa con la Capriatese, seconda categoria piemontese, il 24 agosto.

L'intenzione di Fcinter1908 è quella di favorire l'esposizione al grande pubblico delle migliori realtà locali sparse per l'Italia. L'Altarese ha un progetto di sviluppo particolarmente interessante e sono ben felice di poter offrire una vetrina nazionale ad un progetto di questo tipo, per altro molto attento e aperto alle opportunità per bambini e giovani talenti",