Calcio, Coppa Promozione. Il regolamento del torneo e il calendario della prima giornata

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

REGOLAMENTO

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in n. 08 gironi quadrangolari da disputarsi

con gare di sola andata, e successivamente con Quarti di Finale e Semifinali con gare di andata e

ritorno e Finale in gara unica.

Date di svolgimento:

Primo Turno

domenica 01 settembre 2024: Prima giornata dei quadrangolari

domenica 08 settembre 2024: Seconda giornata dei quadrangolari

domenica 15 settembre 2024: Terza giornata dei quadrangolari

Quarti di Finale

Accoppiamento Q1 (Vincente A - Vincente B)

Accoppiamento Q2 (Vincente C - Vincente D)

Accoppiamento Q3 (Vincente E - Vincente F)

Accoppiamento Q4 (Vincente G - Vincente H)

Le gare saranno disputate in giornate infrasettimanali da definire con ordine di svolgimento

definito tramite sorteggio

Semifinali

Semifinale S1 (Vincente Q1 - Vincente Q2)

Semifinale S2 (Vincente Q3 - Vincente Q4)

Le gare saranno disputate in giornate infrasettimanali da definire con ordine di svolgimento

definito come segue: la Società che nei Quarti di Finale ha disputato la gara di andata fuori casa

disputerà in casa la gara di andata delle Semifinali, qualora entrambe le Società abbiano

disputato in casa o fuori la gara di andata dei Quarti di Finale, si procederà al sorteggio.

Finale (Vincente S1 - Vincente S2)

Gara unica in campo neutro - Data da definire

Orario Gare:

Prima Giornata: domenica 01 settembre 2024 – ore 18.00

Girone A

Argentina Arma - Finale (Comunale di Ospedaletti)

Pontelungo - Ventimiglia (A. Riva)

Girone B

Carcarese - Bragno (Corrent)

Ceriale - Millesimo (Merlo)

Girone C

Albissole - Legino (Faraggiana)

Sestrese - San Cipriano (Piccardo)

Girone D

Cella - Sampierdarenese (Morgavi)

Vallescrivia - Busalla (Maluberti)

GIRONE E

Little Club James - Superba (Boer)

San Desiderio - PSM Rapallo (San Eusebio)

GIRONE F

Calvarese - Sammargheritese (Piombo)

Panchina - Caperanese (Daneri)

GIRONE G

Follo - Beverino (Sussidiario)

Magra Azzurri - Levanto (Camaiora)

GIRONE H

Forza e Coraggio - Don Bosco Spezia (Tanca)

Tarros Sarzanese - Canaletto (Luperi)

Modalità Tecniche:

Primo Turno: il 1^ turno, che si articolerà su 08 Gironi quadrangolari, designerà la qualificazione ai Quarti di Finale come in appresso: sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:

• dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

• della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

• della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

• del maggior numero di reti segnate nel girone;

• del sorteggio.

Quarti di Finale e Semifinali

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. Finale: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

ULTERIORI DISPOSIZIONI RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie nella misura di € 600,00. Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone quadrangolare, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Promozione possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. Anche per le gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di schierare in campo i calciatori giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare Coppa Italia Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Sarà consentita, negli eventuali tempi supplementari, l’opportunità di usufruire di una sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

DISCIPLINA SPORTIVA Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti disposizioni e procedure particolari: a) ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica; b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 46/A della FIGC del 31.07.2024 (Vedi Comunicato Ufficiale n. 85 della Lega Nazionale Dilettanti allegato al C.U. n. 06 del 01.08.2024 del C.R.Liguria).