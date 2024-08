Calcio, Coppa Italia di Serie D. La Cairese si scioglie davanti all'Imperia (0-3) sarà derby con l'Albenga

CAIRESE - IMPERIA 0-3 (33' Gandolfo, 72' Totaro, 82' Santanocito)

52' FINISCE QUA! L'IMPERIA BATTE 3-0 LA CAIRESE E AFFRONTERA' L'ALBENGA

51' l'ultima occasione è per Gueye che cicca in maniera clamorosa la conclusione. Prova a dir poco deficitaria di tutto il reparto d'attacco gialloblu

45' saranno sei i minuti di recupero

40' Cairese slegata, raramente vincente nei contrasti e priva di spunti dalla trequarti in su, giornata decisamente no per la squadra di Boschetto

38' Monaco per Giglio, chiude i cambi Buttu

37' TRIS IMPERIA CON SANTANOCITO! NERAZZURRI INCONTENIBILI, PROVA IMPECCABILE PER LA SQUADRA DI BUTTU

34' Boschetto sostituisce Anselmo e Sassari per Onkony e Vignaroli

34' ammonito Silvestri

32' esce Szerdi, grande prova la sua, entra Pisapia

27' RADDOPPIO IMPERIA CON TOTARO, PIATTONE SUL PALO LUNGO CHE NON LASCIA SCAMPO A RIZZO!

24' occasionissima per il raddoppio di Totaro, parata da hockeista per Rizzo

22' Chiarlone converge da sinistra per calciare di destro, tentativo impreciso

20' il centrocampista lascia il terreno del Brin in barella toccandosi il ginocchio, l'augurio di un rapido recupero

18' brutto infortunio per Berretta, portato fuori a spalla, subentra Garcia

14' doppio cambio Imperia Osagie per Comiotto e Totaro per Cassata

10' si alza il vento sul Brin, qualche tuono in lontananza

3' cambia subito Buttu, c'è Santanocito per Fatnassi

2' Sassari passa a sinistra, Anselmo scala sulla linea difensiva, Chiarlone opera da ala destra

1' inizia la ripresa, Boschetto manda subito in campo Silvestri e Chiarlone per Ngamba e Silvestri.

SECONDO TEMPO

47' squadre negli spogliatoi, Imperia meritatamente avanti

45' ci sarà un minuto di recupero, Berretta a terra qualche istante dopo un impatto violento del pallone con bocca dello stomaco del centrocampista

41' Sassari cerca un improbabile collo esterno dopo la sponda di Gamba, pallone lontano dallo specchio di Sylla

38' si distende in una delle rare occasioni la Cairese, buon lavoro di Gueye sul fronte mancino, arriva a rimorchio Castiglia ma il suo piattone è debole e impreciso

33' IMPERIA IN VANTAGGIO! GANDOLFO, STACCO DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI CORNER, OSPITI MERITATAMENTE AVANTI!

28' giallo per Ngamba, fallo su Giglio

23' GOL ANNULLATO ALL'IMPERIA, RACCORDANO BENE I NERAZZURRI A DESTRA, CROSS PER CASSATA CHE SI TROVA RESPINTO IL PRIMO TIRO DA RIZZO, IL TAP IN IN PORTA SECONDO IL DIRETTORE DI GARA ARRIVA PERO' DOPO UN TOCCO DI MANO. AMMONITO IL CENTRAVANTI IMPERIESE

19' sbaglia il disimpegno la Cairese, prova ad approfittarne Szerdi che di prima intenzione centra la traversa

15' confermato il 4-2-3-1 per la Cairese, 4-4-2 per Buttu con Giglio quarto a sinistra in mediana e Szerdi in attacco a fianco di Cassata

7' Gueye ha spazio per tentare il destro dai 25 metri, conclusione masticata, blocca Sylla

2' prima occasione Cairese dopo un giro d'orologio, corner di Castiglia, Garbarino devia di testa sulla rete esterna della porta di Sylla

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CAIRESE: Rizzo, Garbarino, De Mori, Lazzaretti, Gargiulo, Ngamba, Sassari, Berretta, Gueye, Castiglia, Anselmo

A disposizione: Canonica, Bellotti, Federico, Onkony, Vignaroli, Chiarlone, Garcia, Leone, Silvestri.

Allenatore: Boschetto

IMPERIA: Sylla, Osagie, De Simone, G. Graziani, Scarrone, Gandolfo, T. Graziani, Giglio, Cassata, Szerdi, Fatnassi.

A disposizione: Ventura, Comiotto, Santanocito, Biffi, S. Destito, Pisapia, Monaco, Nigro, Totaro.

Allenatore: Buttu

Arbitro: Spinelli di Cuneo

Assistenti: Turra e Valdivia di Milano