Calciomercato. La Sanremese annuncia un nuovo ingaggio a poche ore dal match con il Vado, preso l'estone Lohmatov

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo fino al 30 giugno 2025 con l'esterno Aleksandr Lohmatov che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.

Nato a Narva (Estonia) il 9 gennaio 2007, alto 1.85, Lohmatov è un esterno offensivo che può essere utilizzato sia a destra che a sinistra in un centrocampo a 5 o in attacco. Cresciuto nel FC Ararat, è arrivato in Italia grazie al Torino e ha militato finora nel settore giovanile granata. Per la prima volta approda tra i grandi in prima squadra in serie D.

"Sono molto contento di far parte di una società storica come la Sanremese - afferma Lohmatov - sono da un mese qui a Sanremo e mi sono trovato subito molto bene. Ho fatto amicizia con i miei nuovi compagni che mi hanno accolto e fatto sentire subito parte del gruppo. Abbiamo lavorato molto duro durante questo periodo in vista dell'inizio della nuova stagione. Sono un giocatore duttile, di gamba, posso giocare da esterno sia a destra che a sinistra. Ho trovato un ambiente sereno e uno staff tecnico molto professionale. Spero di crescere e di poter essere utile alla causa".