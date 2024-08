E' morto Pierluigi Lavazelli, vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano

E' una notizia tanto inattesa quanto dolorosa quella giunta in redazione a inizio serata.

Pierluigi Lavazelli, vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano, è infatti deceduto improvvisamente.

A ricordarlo il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli:



"Cosa posso dire? Una notizia che non avrei mai voluto ricevere, la perdita di un amico prima che di un dirigente della società.

Dopo quello che hai passato pensavo che tu fossi immortale e te lo dicevo sempre, ma nessuno di noi lo è purtroppo.

Vorrei scrivere un miliardo di cose ma le lacrime bagnano la tastiera del telefono, posso solo dirti grazie, grazie per la persona che sei stato, grazie per quello che hai sempre fatto per centinaia di bimbe cresciute insieme a noi.

Stavamo programmando insieme il 40esimo anno di attività della sezione, sezione ginnastica che difficilmente potrà colmare il vuoto che lasci...25 anni ininterrottamente vice-presidente.

Ciao Pier salutaci Cravero e insieme a lui continuate a tifare Polisportiva Quiliano Ginnastica, la società che insieme avete reso grande!!!"