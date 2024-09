Calcio, Albenga. Mariotti non vuole alibi: "Complimenti all'Imperia, felice perchè abbiamo capito dove intervenire" (VIDEO)

Stretta di mano tosta, parole chiare e decise: mister Marco Mariotti ha vissuto in panchina troppe partite in Serie D per non ammettere la superiorità odierna dell'Imperia in casa dell'Albenga.

Un gesto di garbo sportivo che corrisponde a quanto avvenuto in campo: i bianconeri erano partiti bene soprattutto grazie alle sgroppate a destra di Sangarè, poi mano a mano hanno perso brillantezza.

Il tecnico non fa drammi, sa che per avere i meccanismi oliati ci vorrà ancora del tempo, lasciando aperta ancora la porta a qualche innesto dal fronte mercato.