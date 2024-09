Calcio, Coppa Italia di Serie D. L'Imperia espugna il Riva 2-0, Giglio e Gandolfo tingono il derby di nerazzurro

ALBENGA - IMPERIA 0-2 (48' Giglio rig., 70' Gandolfo)

51' finisce qua! L'Imperia vince con merito il derby, decisono i gol di Giglio e Gandolfo

49' l'Imperia si concede anche il lusso di chiudere in avanti, pochi attimi al triplice fischio finale

45' saranno sei i minuti di recupero

44' ultimo cambio per Buttu, Nigro per Szerdi

44' cerca almeno il gol della bandiera l'Albenga, Sylla attento sul colpo di testa di Manes

42' ultimi cambi, l'Imperia lancia Pisapia per Giglio, Mariotti risponde con Fratarcangeli per Ndianefo

40' Imperia a un passo dal tris, come a Cairo, contenuto in corner il mancino di Scalzi

36' Buttu lancia in campo S. Destito, altro ex ingauno per Santanocito

35' Asproni forza dai 20 metri, destro schiacciato

30' una volta limitato Sangarè l'Imperia ha avuto buon gioco a controllare le iniziative ingaune. Bianconeri calati di netto nella ripresa

27' nuovo cooling break

25' RADDOPPIO IMPERIA! GANDOLFO! SULLA RESPINTA DI SALVATO IL LOB DI GIGLIO VIENE DEVIATO IN PORTA DAL DIFENSORE NERAZZURRO, SECONDA MARCATURA CONSECUTIVA PER LUI

21' Di Stefano prova a scuotare l'Albenga, destro deviato che per poco non si trasforma in un assist per Luis Enrique

12' la mossa di Buttu sembra aver dato i suoi frutti, l'Imperia in questo avvio di ripresa ha il pallino del gioco in mano. Fatnassi in mediana, Gabriel Graziani scala terzino destro

10' doppio cambio Albenga, escono Daniello e Tesio Di Porto e Heatley

5' Mancino di Fatnassi a giro, Salvato non corre rischi

3' IMPERIA IN VANTAGGIO! GIGLIO SPIAZZA SALVATO!

2' Rigore Imperia! Atterrato Cassata in area

1' cambia Buttu, Comiotto in campo per Fatnassi

SECONDO TEMPO

47' la prima frazione si chiude con la punizione alta di Di Stefano

46' saranno due i minuti di recupero

45' ancora Sangarè va al cross per Pinna, sforbiciata acrobatica priva di misura

39' filtra un rinvio nell'area dell'Imperia, Pinna ha l'occasione buona ma non trova lo spunto per battere Sylla

34' ammonito Scarrone

33' Sangarè insiste a destra, corner guadagnato. Il numero 2 bianconero sta emergendo per le sue scorribande sulla corsia destra

31' tiro in corsa di Luis Enrique, potenza ok, mira meno

30' bel lavoro di Szerdi in rifinutora, attentissimo Salvato in uscita alta

27' cooling break! (meglio pausa di raffrescamento...)

24' si riaffaccia l'Imperia, Thomas Graziani va a sinistra scaricando su Santonocito, destro deviato, corner

18' ammonito Thomas Graziani, sulla punizione seguente strepitoso Sylla sulla punizione di Pinna

14' spinge prevalentemente a destra l'Albenga con Sangarè, si devono impegnare sia Giglio che De Simone per provare a contenerlo

12' intervento in area dell'Imperia, Framba lascia correre

9' punizione Imperia, il colpo di testa non premia Scarrone

6' nessuna novità sul fronte tattico, Albenga con il centrocampo a rombo, 4-4-2 lineare per l'Imperia

1' subito un'occasione dopo pochi attimi, la manona di Salvato chiude lo specchio a Giglio

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Sangarè, Ndianefo, Tesio, Legal, Manes, Scarafoni, Di Stefano, Luis Enrique, Pinna, Daniello.

A disposizione: Bisazza, Di Porto, Fratarcangeli, Freccero, Di Giulio, Di Giosia, Asproni, La Vecchia, Heatley.

Allenatore: Mariotti

IMPERIA: Sylla, Comiotto, De Simone, G. Graziani, Scarrone, Gandolfo, T. Graziani, Giglio, Cassata, Szerdi, Santanocito.

A disposizione: Ventura, S. Destito, Fatnassi, Monaco, Nigro, Pisapia, Teofilo, Scalzi, Ciletta.

Allenatore: Buttu

Arbitro: Framba di Torino

Assistenti: Marra di Torino e Merlina di Chivasso