Karate. La Polisportiva Quiliano torna dagli Open di Torino con un ottimo ottavo posto di squadra

Agli Open di Torino la Polisportiva Quiliano si classifica all' 8° posto su 78 società partecipanti.

Questi i risultati:

Primo Posto

Prato Gagliardi Mattia U14 40 kg

Gaggero Sergio Kata master D

Secondo posto

Dameri Giovanni Kata master D

Terzo Posto

Koku Ismaele U14 +55 kg

Gaggero Andrea senior -84 kg

Calcagno Alice junior -48 kg

Quinto posto

Bresciani Marta U14 -42 kg

In gara anche Coku Alessio junior -76kg e Bonanni Mattia U14 - 50kg.

Tecnici Calcagno Roberto e Fersini Ghienadi.

Un ringraziamento a tutti i genitori dei ragazzi per il loro supporto e in particolare a Mario Bresciani per aver aiutato i tecnici nella gestione gara.