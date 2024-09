Calcio. Albissole all'inglese sul Legino nell'esordio di Coppa, decidono Rebagliati e Mancini

I primi tre punti stagionali e la sensazione di poter recitare il proprio ruolo in Promozione sono i primi segnali positivi che mister Sarpero può incamerare dopo la vittoria di ieri sera dell'Albissole sul Legino.

I ceramisti vanno subito in vetta al girone C, in compagnia di una Sestrese che ha saputo subito fare la voce grossa superando 4-0 il San Cipriano.

I due gol biancocelesti sono stati realizzati da Rebagliati su calcio di rigore e da Mancini, l'ex Old Boys, a cinque minuti dal termine.

Da segnalare un rigore fallito per parte, quello del provvisorio pareggio verdeblu calciato da Piacentini e dle potenziale tris con lo stesso Mancini.

ALBISSOLE - LEGINO 2-0

Marcatori: 58’ Rebagliati (Rig.), 85’ Mancini.

Albissole: Turone, Minuto, Guarco, Cancellara, Curci, Favorito, Mancini, Ghigliazza, Diana (78’ Longagna), Rebagliati (63’ Andreazza), Polito (48’ Cuka).

A disposizione: Cuvato, Zunino, Pasquino, D’Aliesio, Acquanita, Scarfi.

Allenatore: Sarpero.

Legino: Pastorino, Moscatelli (65’ Cappannelli), Angeli (67’ Casu), Garzoglio (70’ Revello), Sadiku, Del Nero, Donna, Tobia A., Castiglione, Piacentini.

A disposizione: Santelia, Beani, Pittalis, Moscatelli, Rapetti, Di Donato.

Allenatore: Tobia

Arbitro: Dasso di Chiavari.