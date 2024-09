Triathlon, Doria Nuoto Loano da applausi con Manuela Zunino

Annata importante per la triatleta Manuela Zunino del Doria Nuoto Loano (categoria Master 2).

Lo scorso 29 giugno al triathlon challenge di Cagnes-sur-Mer (Francia), nella distanza mezzo ironman, la portacolori loanese si è classificata al secondo posto di categoria con un tempo totale di 6 ore 29 minuti e 40 secondi dopo aver affrontato un percorso molto impegnativo per le sue salite.

La competizione francese è stata una tappa in preparazione per il suo quarto ironman, superato a Francoforte sul Meno (Germania) lo scorso 18 agosto in 12 ore 49 minuti e 26 secondi con il piazzamento al 15esimo posto di categoria.