Libertas, nasce a Savona lo Sportello dello Sport

Nasce a Savona lo Sportello dello Sport. A proporlo è il Centro Regionale Libertas Liguria, Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni, presieduto da Roberto Pizzorno. Un pool di professionisti del settore (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, esperti del terzo settore e della sicurezza) saranno a disposizione delle Associazioni affiliate alla Libertas in Liguria per risolvere le pratiche burocratiche e amministrative. delle società Spiega il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno: " A causa degli effetti della pandemia che hanno colpito la parte organizzativa delle strutture territoriali sportive, abbiamo avvertito la necessità di fornire alla base associativa, in particolare alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e agli operatori del settore, una risposta concreta in termini di supporto gestionale e accrescimento delle competenze. Le riforme intervenute nell’ambito sportivo (D.Lgs. n. 36/2021) hanno, altresì, procurato problematiche legate alla corretta predisposizione e gestione delle ASD e SSD dilettantistiche locali. Per sopperire alle criticità suesposte, abbiamo voluto realizzare un servizio chiamato “Sportello dello Sport” che vuole dare consulenza ed assistenza a tutti gli iscritti alla Libertas". Continua Pizzorno: " Abbiamo quindi siglato una convenzione con un pool di Professionisti del settore che si metteranno a disposizione delle associazioni che hanno problematiche fiscali, legale o sulla sicurezza". A fine mese è previsto un incontro con tutte le Associazioni per presentare il progetto. Per info: crliguria@libertasnazionale.it